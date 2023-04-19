За час в Бийске в ДТП попали 17 автомобилей

О пострадавших не сообщается
Фото: Олег УКЛАДОВ
19 апреля в Бийске за час на одном и том же месте в аварию попали 17 автомобилей. Об этом пишет «Бийский рабочий».
За час у дома № 1 на улице Вали Максимовой случилось 7 массовых ДТП. Пять аварий не оформляли, вопрос решили на месте, в одном случае взывали ГИБДД и аваркам. Всего повреждения получили 17 автомобилей, среди них учебная машина. Водители жаловались на гололед на данном участке.
Добавим, что 19 апреля на дорогах Алтайского края сохранится гололедица. Днем столбики термометров покажут -1...+4 градуса. Местами выпадет небольшой, а в некоторых районах по югу умеренный и мокрый снег.
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