В Барнауле бетонными блоками огородили территорию рядом с кафе «У Григорича»

Работы продолжаются Фото: Виталий БАРАБАШ

Территорию рядом с кафе «У Григорича» на Змеиногорском тракте в Барнауле огородили бетонными блоками. Там находится строительная площадка для новой транспортной развязки на въезде в город. Об этом сообщает «Толк».

Бетонными блоками и дорожными барьерами огородили периметр участка, где в будущем появятся опоры для эстакад. В настоящее время о сносе здания кафе ничего не говорит.

Теперь заехать на придорожный участок вдоль Змеиногорского тракта нельзя. Также блоками огородили участок со стороны Южного тракта. Специалисты готовятся к реконструкции развязки.

По информации издания, в скором времени старое здание кафе «У Григорича», снесут, а шашлычная переедет в новый придорожный комплекс, который находится рядом.

Ранее мы писали, что строительство нового путепровода позволит разгрузить транспортный узел. После возведения развязки интенсивность движения автомобилей возрастет с 20 до 62 тысяч

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Специалисты рассказали, изменится ли схема движения из-за строительства развязки в Барнауле

Некоторые вопросы пока рассматривают и просчитывают (подробнее)