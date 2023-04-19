Спрос на гарантийную поддержку кредитующихся предприятий на Алтае вырос в шесть раз

Фото: ООО «Техком-Автоматика»

В Алтайском крае растет спрос на гарантийную поддержку среди кредитующихся предприятий. В первом квартале этого года услугой пользовались в шесть раз чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Услугу поручительства оказывает Центр предоставления гарантий Алтайского фонда МСП. Только за первые три месяца этого года объем поручительств составил 334,4 млн рублей, благодаря чему бизнесмены смогли оформить займы на сумму около 800 млн рублей. Деньги они направляют на развитие своих компаний.

Фото: ООО «Техком-Автоматика»

Поручительство выгодно относительно невысокой ставкой. Так, в среднем она составила 8,2% годовых. По словам руководителя центра предоставления гарантий регионального центра «Мой бизнес» Натальи Магель, если в феврале прошлого года рост ключевой ставки практически остановил кредитование, то уже с мая предприятия вновь начали обращаться за займами.

- При этом они активно использовали все возможности национальной гарантийной системы - поручительства региональной гарантийной организации, независимые гарантии и зонтичные поручительства АО «Корпорация МСП». Общий объем только наших поручительств - Центра Мой бизнес - составил свыше 1 млрд. рублей, это рекордная для нас цифра была недостижима в относительно более спокойные годы в экономике, - подчеркнула Наталья Магель.

К слову, клиентам центра, которые в этом году подают заявку на поручительство, смогли обеспечить льготное кредитование от финансовых партнёров в рамках госпрограмм. Большая часть гарантийных сделок (70%) позволяют заемщикам из числа малого и среднего бизнеса кредитоваться по ставкам от 2,5% до 11% годовых.

С середины марта комиссионное вознаграждение за поручительство центра «Мой бизнес» уменьшили вдвое – до 0,25% для большого круга получателей.

Справка КП

Партнерами центра «Мой бизнес», действующего в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», выступают 19 кредитных учреждений, в т.ч. два региональных фонда - Фонд развития Алтайского края, ориентированный на финансовую поддержку предприятий производственного сектора, и Алтайский фонд финансирования предпринимательства, ресурсами которого могут воспользоваться предприятия различных отраслей - сельское хозяйство, услуги, торговля оптовая и розничная, строительство, грузо- и пассажироперевозки и т.д.