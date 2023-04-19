Худощавого мужчину в очках разыскивают с 13 апреля в Алтайском крае

Ориентировка на пропавшего
Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"
Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего жителя поселка Лесной Первомайского района Андрея Кудрявцева.
35-летний мужчина исчез еще 13 апреля и с тех пор его местонахождение неизвестно. Его приметы: худощавый, рост 170 см, светло-русые волосы, голубые глаза, носит очки. Был одет в синие джинсы, коричневую кофту с белыми полосками и серые кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону бесплатной горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или по тел. 112.
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