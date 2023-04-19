Сотрудники барнаульского «Динамо» пытаются спасти поле стадиона

Поле усыпало высоким слоем снега Фото: Анна СЕМИНА

С раннего утра 19 апреля сотрудники барнаульского футбольного клуба «Динамо» пытаются спасти поле главного городского стадиона.

Сегодня у динамовцев должен состояться матч с ФК «Химик-Август» (Вурнары). Игра назначена на 18.00, однако природа внесла свои жесткие коррективы в виде обильных осадков, и поединок оказался под вопросом. Как ранее «Комсомолке» рассказали в пресс-службе барнаульского клуба, решение о том, состоится матч или будет перенесен, примет главный судья.

Пока же сотрудники клуба тщетно пытаются расчистить поле, хотя по факту оно и до снегопада было не готово, на нем даже не была нанесена разметка.