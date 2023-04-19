В Барнауле 19 апреля сразу на нескольких оживленных участках отключат светофоры

Водителей и пешеходов просят быть внимательными Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 19 апреля отключат светофоры на нескольких оживленных участках из-за ремонтных работ на сетях электроснабжения, сообщили в мэрии.

Так, с 9.30 до 13.30 светофоры не будут работать: на пересечение ул. Попова с ул. Трактовой, на ул. Трактовой, 88, и на ул. Попова, 242.

С 9.00 до 14.00: на пересечении пр. Космонавтов и ул. Солнечная Поляна.

С 9.00 до 16.00: на пересечениях улиц Попова и Балтийская, Взлетная и Сиреневая, Попова и Взлетная и по ул. Попова, 188.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.