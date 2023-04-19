Холод, снег и гололед ожидаются 19 апреля на Алтае

Погода в Алтайском крае 19 апреля 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае днем 19 апреля будет холодно и снежно. Прогноз опубликован на сайте регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, температура составит -1,+4 градуса. Местами небольшой снег и мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Утром местами порывы ветра достигнут 14 м/с.

В Барнауле сегодня 0,+2 градуса, преимущественно без осадков, на дорогах скользко. Сильного ветра не ожидается.

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В четверг, 20 апреля, в крае также будет морозно. Ночью похолодает до -13…-18 градусов местами будет чуть теплее: -7…-12 градусов (подробнее)