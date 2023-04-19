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НовостиОбщество19 апреля 2023 1:32

Оборонные заводы Алтая увеличили объем производства почти на треть

Всего в отрасли заняты 24 тыс. сотрудников, однако нужно еще 2,7 тысяч
Александра Сапожкова
Среди крупных производителей – «Ротор», «Барнаултрансмаш», «Сибприбормаш», «Меланжист Алтая», «Нортек» и другие

Среди крупных производителей – «Ротор», «Барнаултрансмаш», «Сибприбормаш», «Меланжист Алтая», «Нортек» и другие

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

За минувший год алтайские оборонные предприятия увеличили объемы производства на 27%. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка.

Как пишет «Толк», среди крупных производителей – «Ротор», «Барнаултрансмаш», «Сибприбормаш», «Меланжист Алтая», «Нортек» и другие.

Некоторые увеличили объемы производства кратно. Одно из них - «Барнаултрансмаш».

- Определяющее влияние оказало проведение СВО и, как следствие, увеличение спроса на дизельные двигатели, – уточнил Вячеслав Химочка.

Завод «Ротор» также увеличил объемы по некоторым направлениям, особенно по заказам для авиации.

Самой острой для оборонки стала кадровая проблема. На предприятия удалось дополнительно трудоустроить две тысячи человек. Всего сейчас в отрасли заняты 24 тыс. сотрудников. Однако нужно еще 2,7 тыс.

Также заводы увеличили зарплаты. Сейчас средняя – почти 51 тыс. рублей.