В маршрут поезда «Просторы Алтая» добавили еще одну остановку

Поезд Фото: Олег УКЛАДОВ

На станции Озимая Поспелихинского района Алтайского края открыли дополнительную платформу для посадки и высадки пассажиров пригородных поездов. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала компании «РЖД».

С 25 апреля проходящий через станцию скорый пригородный поезд №7018 «Просторы Алтая» (маршрут Рубцовск – Барнаул) будет делать остановку при следовании в оба направления. До этого поезд делал остановку только при следовании в обратном направлении.

Время движения поезда «Просторы Алтая» изменится на 2-5 минут. Расписание остальных пригородных скорых поездов не изменится.