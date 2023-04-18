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НовостиОбщество18 апреля 2023 12:25

В маршрут поезда «Просторы Алтая» добавили еще одну остановку

Поезд будет делать остановку на станции Озимая при следовании в обе стороны маршрута
Александр Коровниченко
Поезд

Поезд

Фото: Олег УКЛАДОВ

На станции Озимая Поспелихинского района Алтайского края открыли дополнительную платформу для посадки и высадки пассажиров пригородных поездов. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала компании «РЖД».

С 25 апреля проходящий через станцию скорый пригородный поезд №7018 «Просторы Алтая» (маршрут Рубцовск – Барнаул) будет делать остановку при следовании в оба направления. До этого поезд делал остановку только при следовании в обратном направлении.

Время движения поезда «Просторы Алтая» изменится на 2-5 минут. Расписание остальных пригородных скорых поездов не изменится.