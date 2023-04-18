Спрос на товары для умного дома вырос в полтора раза

Популярность умных решений для дома стремительно растет. Одной из причин роста стала доступность устройств – средняя цена гаджетов за год снизилась на треть.

Самой быстрорастущей категорией стали смарт-розетки. Продажи устройств для экономии электричества увеличились на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте находятся интеллектуальные системы освещения, их продажи были выше на 40%. Также покупатели активно приобретали различные датчики, рост в этой категории составил 17%.

Умные лампы остаются главным элементом умного дома. Интеллектуальные системы освещения занимают около 60% продаж умных устройств. Производители активно расширяют свой ассортимент. К примеру, лидером продаж стала новинка, появившаяся в конце 2022 года, – умная лампочка Яндекс.

"Существенное влияние на спрос оказало снижение средней цены таких устройств на 35%. Производители стали выпускать экономичные решения за счет упрощения технических параметров, при этом пользователи получают полноценное устройство для автоматизации домашнего пространства. Например, сейчас стоимость умной лампы практически сопоставима со стандартной светодиодной", – отметил директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

За последний год компания значительно расширила ассортимент. В течение 2023 года планируется увеличить количество товаров для умного дома более чем на 30%, в том числе за счет российских брендов.