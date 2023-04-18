Власти Барнаула выделили почти 800 тысяч рублей для борьбы с комарами

Комары Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульские службы начинают подготовку к летнему сезону. Муниципальное учреждение «Благоустройство и озеленение Барнаула» ищет подрядчика для обработки зеленых территорий от комаров. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на сайт Госзакупок.

От комаров необходимо будет обрабатывать 25 зон в городе и пригороде, среди них – Нагорный парк, аллея на проспекте Ленина, площадь Победы, Юбилейный парк и т.д. Работы должны будут проводиться с 22 мая по 4 августа. Начальная цена контракта - чуть более 716 тыс. рублей

Также администрация Ленинского района заключила контракт с ООО «Санитары города» на сумму 80 тыс. рублей. Обработка от комаров будет вестись у детских площадок, в скверах и парках до 31 июля.