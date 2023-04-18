На Алтае банк просит мать погибшего на СВО бойца погасить кредит сына

Деньги Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае банк потребовал с матери погибшего на СВО бойца оплатить его задолженность по кредиту. Как сообщает «Алтапресс», сейчас этим случаем занимается уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин.

Дело в том, что погибшие на СВО и их семьи имеют право на списание долга, однако данный боец был в составе частной военной компании «Вагнер», а значит, его долг не подлежит списанию. Теперь банковская организация требует с матери погасить задолженность сына.

Без справки Минобороны РФ кредитное дело не будет закрыто. Мать бойца и омбудсмен направляли в министерство запрос, но там ответили, что погибший мужчина не числится в списках, так как с ним не было контракта.

При этом жизнь мужчины была застрахована, но в договоре есть строчка, что при гибели в военной операции страховой случай не засчитывается.

По словам алтайского омбудсмена, федеральный уполномоченный Татьяна Москалькова не так давно встретилась с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Есть вероятность, что некоторые спорные вопросы могут урегулировать.