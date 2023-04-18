Бесплатный транспорт доставит барнаульцев к кладбищам в Родительский день

Людей до кладбищ доставят автобусы и трамваи
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле в Родительский день организуют бесплатную доставку горожан к кладбищам. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, бесплатная доставка будет организована с 07:00 до 18:00.
Глава краевой столицы Вячеслав Франк выделил дополнительные средства и транспорт для работы 25 апреля. Решение принято по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
Бесплатная доставка будет работать 25 апреля с 7:00 до 18.00 по следующим направлениям:
- Михайловское кладбище – от остановки «Микрорайон Урожайный»;
- Гоньбинское кладбище – от остановки «Гипермаркет Алтай»;
- Власихинское кладбище – от остановки «Площадь Текстильщиков» (автобусы), с Малаховского кольца до депо №3 (трамвай);
- Черницкое кладбище – от остановки пункта «Кордон» (автобус), с депо №1 до остановки «Кордон» (трамвай).
Добраться до кладбищ также можно на регулярных маршрутах.