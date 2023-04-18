Барнаулец приговорен к лишению свободы за смерть знакомой

Колония Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле местный житель приговорен к лишению свободы за смерть своей знакомой. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который повлек смерть потерпевшей.

По данным суда и следствия, длительное время осужденный с потерпевшей распивали алкоголь в своей квартире. Между собутыльниками неоднократно происходили конфликты. А в начале октября мужчина в ходе ссоры около 40 раз ударил женщину руками и ногами.

- От полученной черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия, - отметили в следкоме.

В итоге по решению суда мужчина на шесть лет отправится в колонию строгого режима.