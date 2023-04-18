Алтайский губернатор проверил, как готовят технику к посевной

Виктор Томенко. Фото: Андрей Каспришин

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил, как идет подготовка сельхозтехники к посевной в АО «Учхоз «Пригородное». Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, общая площадь посевов в этом году в регионе составит 5,4 млн гектаров.

«Пригородное» является одним из передовых хозяйств региона. На предприятии работают тракторы «Кировец» марки К-744Р, часть из них собирают в нашем регионе. В прошлом году было куплено примерно 600 тракторов и 300 зерноуборочных комбайнов, и в крае продолжат обновлять технику.

По словам губернатора, Алтайский край обладает самой большой в стране площадью посевов.

- Алтайский край как кормил себя всю Россию, так и продолжает это делать. Вопросы продовольствия продолжают оставаться на первом плане. И Алтайский край здесь всегда в лидерах, - отметил глава региона.

В этом году для выполнения работ в срок сельхозпроизводители получили поддержку. На эти цели в первом квартале хозяйствам направили 1,2 млрд рублей. Также поданы заявки на получение льготных кредитов на сумму около 11 млрд рублей.