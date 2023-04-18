Депутаты АКЗС рассмотрят изменения в закон о порядке проведения митингов

АКЗС Фото: Олег УКЛАДОВ

В ходе апрельской сессии депутаты АКЗС рассмотрят изменения в законе «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Алтайского края». Ранее были внесены изменения в федеральный закон, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Согласно внесенным поправкам публичные мероприятия не могут проходить в следующих местах и территориях при них:

- Вокзалы и порты;

- Объекты жизнеобеспечения;

- Образовательные учреждения;

- Медицинские организации;

- Детские и спортивные площадки;

- Ведомства соцзащиты;

- Культурные сооружения;

- Органы публичной власти.

Также публичные мероприятия теперь запрещено организовывать иностранным агентам.

Отдельно во внесенных изменениях указано, что местные власти вправе расширить список объектов исходя из исторических и культурных особенностей региона.