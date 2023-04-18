Депутаты АКЗС рассмотрят изменения в закон о порядке проведения митингов

АКЗС
Фото: Олег УКЛАДОВ
В ходе апрельской сессии депутаты АКЗС рассмотрят изменения в законе «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Алтайского края». Ранее были внесены изменения в федеральный закон, сообщает пресс-служба краевого парламента.
Согласно внесенным поправкам публичные мероприятия не могут проходить в следующих местах и территориях при них:
- Вокзалы и порты;
- Объекты жизнеобеспечения;
- Образовательные учреждения;
- Медицинские организации;
- Детские и спортивные площадки;
- Ведомства соцзащиты;
- Культурные сооружения;
- Органы публичной власти.
Также публичные мероприятия теперь запрещено организовывать иностранным агентам.
Отдельно во внесенных изменениях указано, что местные власти вправе расширить список объектов исходя из исторических и культурных особенностей региона.