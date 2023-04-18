На бийскую базу хранения не будут поставлять пестициды

Виктор Щигрев Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

На базу хранения под Бийском не будут поставлять пестициды. Об этом сообщил мэр наукограда Виктор Щигрев в своем телеграм-канале.

По словам Щигрева, накануне в городе был министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Стрелковский. Он провел рабочее совещание и осмотрел территорию предприятия, которое предоставляет услуги по хранению вредных веществ под поселком Новый.

- В связи с отсутствием в настоящий момент на площадке под пос. Новый мест для размещения и хранения объемов устаревших пестицидов и агрохимикатов, было принято решение об отказе в хранении веществ на заявленной площадке, - отметил Щигрев.