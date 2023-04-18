«Ростелеком» установил видеонаблюдение в новом комплексе РумелкоАгро в Алтайском крае

Фото: ООО «Блиновское»

Предприятие принадлежит крупной российской компании РумелкоАгро и расположено в районе села Яново в Заринском районе Алтайского края.

«Ростелеком» временно установил 16 камер видеонаблюдения на площадке комплекса, рассчитанного на шесть тысяч голов племенного скота, а также на территории нового элеватора, который будет выполнять полный производственный цикл для зерновых культур и обеспечивать потребности молочной фермы в кормах.

Фото: «Ростелеком»

«Часть оборудования охватывает технологические проезды и необходимо для наблюдения и контроля за строительным процессом и безопасностью работ. Еще ряд камер находится внутри помещений и обеспечивает наглядность монтажа и сохранность имущества. Когда будут смонтированы все объекты комплекса (первая линия — в июне, вторая — ориентировочно в декабре), мы закажем установку более ста камер видеонаблюдения, которые будут действовать на постоянной основе», — сообщил директор ООО «Блиновское» Игорь Блезняк.

Установке системы видеонаблюдения предшествовало строительство в 2021 году цифровой сети. Тогда «Ростелеком» проложил от Яново до комплекса два с лишним километра волоконно-оптических линий связи. Качественный скоростной интернет, независимый от погодных и других внешних условий, необходим также для создания автоматизированных рабочих мест, функционирования ИТ-оборудования и корпоративных программ административного блока компании, который переедет на территорию «Блиновского» сразу после завершения строительства.

«После ввода в эксплуатацию нового животноводческого комплекса мы будем готовы продолжить работы по автоматизации кабельной инфраструктуры, системы контроля и управления доступом на территорию, а также видеонаблюдения для создания единой физической среды передачи данных с высоким уровнем надежности и защиты», — сообщила заместитель директора — директор по работе с корпоративным и госсегментами Алтайского филиала «Ростелекома» Ольга Курылева.

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