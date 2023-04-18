В Барнауле планируют обновить главный корпус аграрного университета

Аграрный университет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле планируют обновить главный корпус Алтайского аграрного университета. Как сообщает «Толк», в здании заменят оконные и дверные блоки.

По данным портала закупок, первоначальная стоимость контракта составляла 7,8 млн рублей, однако победившая в конкурсе компания предложила всего 3,5 млн за услуги.

Подрядчик должен провести капремонт оконных и дверных блоков. Ему нужно будет разобрать кирпичную кладку и подготовить проемы к заполнению. Также нужно будет адаптировать дверные проемы для маломобильных групп населения.