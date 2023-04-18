В Барнауле 18 апреля проведут ярмарку вакансий

Ярмарка вакансий Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Барнаула приглашают на ярмарку вакансий 18 апреля. Она пройдет 18 апреля, сообщили в городской администрации.

Ярмарка состоится с 11:00 до 13:00 в ТРЦ «БУМ» по адресу ул. Попова 86. Организатором является кадровый центр «Работа России».

На ярмарку приглашены работодатели, которые представят актуальные вакансии и расскажут об условиях труда. Так, АО «Барнаултрансмаш» предложит работу станочникам, слесарям, наладчикам и манипуляторов с ПУ. А предприятию «Нортек» нужны рабочий на производство, электромонтер, бухгалтер, слесарь и так далее. Также о вакансиях расскажут «БТК Групп» и ОП «Алтайское» ООО Тепличный комплекс «Толмачевский».