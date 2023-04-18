В Барнауле ко Дню Победы проведут всероссийские патриотические акции

Георгиевские ленты Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнаула в преддверии Дня Победы в ВОВ пройдут три всероссийские патриотические акции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этом году в 18-ый раз проведут акцию «Георгиевская ленточка». Так, с 24 апреля по 9 мая Волонтеры Победы будут раздавать горожанам ленты в общественных местах, а также в транспорте. Всего раздадут больше 30 тысяч лент.

Также 24 апреля стартует акция «Вахта Памяти». Волонтеры будут нести почетный караул у памятных знаков и мемориальных досок, которые посвящены события Великой Отечественной войны.

В рамках еще одной акции активисты АГУ благоустроят захоронения участников ВОВ.