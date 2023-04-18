Шквалистый ветер и мокрый снег ожидаются в Алтайском крае 18 апреля

Лес Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 18 апреля, в Алтайском крае ожидаются шквалистый ветер и мокрый снег. Как сообщили синоптики регионального ЦГМС, такая погода сохранится до 20 апреля.

Согласно прогнозу, дневная температура составит от -3 до +2 градусов, а ночью температура опустится до -15 градусов. В восточных районах может быть мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, от семи до 12 метров в секунду с порывами до 17-22 метров в секунду.

В ночь на 19 апреля температура опустится уже до -13 градусов, днем - до -1 градуса. Такая погода будет до 20 апреля, после чего обещают потепление.