Львица Ая из Барнаула снова стала мамой

Львица Ая Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Вслед за тигрицей Багирой из барнаульского зоопарка мамой в четвертый раз стала львица Ая. Об этом 17 апреля сообщил директор «Лесной сказки» Сергей Писарев.

– Когда утром в праздник Пасхи Багира родила тигрят, разволновалась львица Ая и к вечеру тоже родила. Теперь у нас детский сад котяток, - пишет Сергей Викторович на своей странице во «Вконтакте».

Сколько именно львят родила Ая пока неизвестно. Она никого к себе не подпускает, даже любимого льва Алтая. А вот у Багиры трое славных тигрят.

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