Комитет ЖКХ Барнаула временно возглавил Алексей Пахоменко

О кадровых перестановках сообщили на аппаратном совещании
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Несколько кадровых перестановок 17 апреля озвучили на аппаратном совещании в администрации Барнаула. Среди них назначение на пост главы комитета ЖКХ.
Денис Ращепкин, ранее занимавший пост председателя комитета ЖКХ, получил должность зама главы по защите населения и информации. Таким образом, место оказалось вакантным. Временно кресло займет Алексей Пахоменко, заместитель председателя комитета по работе с общественностью.
Напомним, сегодня же был назначен начальник управления ЖКХ по городу Бийску. Должность заняла Ольга Петрова. Ранее она курировала тему ЖКХ по Бийскому району.
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