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НовостиПолитика17 апреля 2023 10:54

Комитет ЖКХ Барнаула временно возглавил Алексей Пахоменко

Предыдущий руководитель переведен на новую должность
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
О кадровых перестановках сообщили на аппаратном совещании

О кадровых перестановках сообщили на аппаратном совещании

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Несколько кадровых перестановок 17 апреля озвучили на аппаратном совещании в администрации Барнаула. Среди них назначение на пост главы комитета ЖКХ.

Денис Ращепкин, ранее занимавший пост председателя комитета ЖКХ, получил должность зама главы по защите населения и информации. Таким образом, место оказалось вакантным. Временно кресло займет Алексей Пахоменко, заместитель председателя комитета по работе с общественностью.

Напомним, сегодня же был назначен начальник управления ЖКХ по городу Бийску. Должность заняла Ольга Петрова. Ранее она курировала тему ЖКХ по Бийскому району.

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