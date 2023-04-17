Дорожные службы Барнаула будут работать круглосуточно

Дорожники вернулись на зимний режим работы Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Непогода, обрушившаяся на Барнаул, вынудила дорожные службы пересмотреть свой график работы. В ближайшие дни сотрудники будут вынуждены трудиться в круглосуточном режиме.

В настоящее время в городе идет сильный снегопад, местами уже сформировались настоящие вполне зимние сугробы, и в ближайшие дни такая погода будет сохраняться.

– Дороги и тротуары будут очищаться от осадков, места скользкости – обрабатываться противогололедными средствами с использованием реагентов, - подчеркивают в пресс-центре администрации города.

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