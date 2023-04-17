Мэрия Барнаула объявила конкурс на поиск подрядчика по сносу аварийного жилья

Дом на Ленина, 133 тоже пойдет под снос Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Администрация Барнаула на сайте Госзакупок объявила о поиске подрядчика на снос еще десяти аварийных домов в краевой столице.

В этом списке дом на улице Тимуровской, 24, Смирнова, 71, Советской Армии, 160, Пушкина, 77 и т.д. Кроме того, уже начался поиск подрядчика на снос дома на проспекте Ленина, 133. Это та самая двухэтажка, у которой в конце марта обвалилась часть кладки внешней стены. Начальная стоимость контрактов составляет от полутора миллионов рублей и больше. Все зависит от объема работ.

На четыре объекта подрядчики уже определены. Заявки на оставшиеся принимают до 21 апреля.