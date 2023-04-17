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НовостиОбщество17 апреля 2023 9:21

Мэрия Барнаула объявила конкурс на поиск подрядчика по сносу аварийного жилья

Заявки принимаются до 21 апреля
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Дом на Ленина, 133 тоже пойдет под снос

Дом на Ленина, 133 тоже пойдет под снос

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Администрация Барнаула на сайте Госзакупок объявила о поиске подрядчика на снос еще десяти аварийных домов в краевой столице.

В этом списке дом на улице Тимуровской, 24, Смирнова, 71, Советской Армии, 160, Пушкина, 77 и т.д. Кроме того, уже начался поиск подрядчика на снос дома на проспекте Ленина, 133. Это та самая двухэтажка, у которой в конце марта обвалилась часть кладки внешней стены. Начальная стоимость контрактов составляет от полутора миллионов рублей и больше. Все зависит от объема работ.

На четыре объекта подрядчики уже определены. Заявки на оставшиеся принимают до 21 апреля.