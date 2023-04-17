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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 7:40

Три человека попали в больницу из-за ДТП на трассе в Алтайском крае

Один из участников выехал на встречку
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
ДТП в Кулундинском районе. Скриншот страницы vk.com/incident22

ДТП в Кулундинском районе. Скриншот страницы vk.com/incident22

17 апреля на трассе в Кулундинском районе Алтайского края произошло ДТП, в результате которого три человека попали в больницу.

Авария произошла неподалеку от села Табуны. Согласно предварительной информации Госавтоинспекции, 74-летний водитель за рулем Toyota Probox выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz. После этого легковушку отбросило на автомобиль Toyota Ipsum, которая ехала в попутном направлении.

– В результате происшествия водитель автомобиля Toyota Probox и его пассажир – 63-летняя женщина, а также 35-летняя пассажирка Toyota Ipsum получили ранения различной степени тяжести, госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщают в Госавтоинспекции.

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