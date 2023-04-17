Пасхальные тигрята родились в Барнауле

Количество новорожденных пока не уточняют Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

В светлый праздник Пасхи, 16 апреля, в барнаульском зоопарке произошло пополнение: на свет появились тигрята.

– Рождение малышей в нашем зоопарке дело привычное. Но этот год выдался особенным. Медвежата родились в ночь с 31 декабря на 1 января. А сегодня, в праздник Пасхи, на свет появились тигрята у нашей Багиры, - написал на своей странице во «Вконтакте» директор зоопарка Сергей Писарев.

Сколько именно малышей появилось на свет, в «Лесной сказке» пока не уточняют. Но как правило, у тигров рождается не больше четырех. Это связано с особенностями полосатых – у тигриц две пары сосков. Природа так все организовала, что большее число потомства – большая редкость, ведь малышей надо выкормить.

Кстати, тем самые гималайские медвежата уже заметно подросли и вовсю выходят гулять вместе с мамой Дашей и даже успели познакомиться с соседом дядей Тимошей.