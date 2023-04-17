Барнаульцев приглашают на праздник вкусной национальной кухни

Блюда будут готовить студенты вуза Фото: предоставлено организаторами

В Алтайском государственном политехническом университете пройдет праздник вкусной и неповторимой национальной кухни, посетить который смогут все желающие.

– Иностранные студенты АлтГТУ из Египта, Монголии, Нигерии, Сомали, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и России приготовят свои национальные блюда и представят их согласно обычаям, - рассказывают организаторы.

В качестве дегустаторов могут выступить все желающие. Гости кулинарного праздника смогут отведать абсолютно все блюда.

Мероприятие пройдет 19 апреля в 13:00 в холле корпуса В (вход с улицы Димитрова).