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НовостиОбщество17 апреля 2023 6:37

Барнаульцев приглашают на праздник вкусной национальной кухни

Отведать блюда смогут все желающие
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Блюда будут готовить студенты вуза

Блюда будут готовить студенты вуза

Фото: предоставлено организаторами

В Алтайском государственном политехническом университете пройдет праздник вкусной и неповторимой национальной кухни, посетить который смогут все желающие.

– Иностранные студенты АлтГТУ из Египта, Монголии, Нигерии, Сомали, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и России приготовят свои национальные блюда и представят их согласно обычаям, - рассказывают организаторы.

В качестве дегустаторов могут выступить все желающие. Гости кулинарного праздника смогут отведать абсолютно все блюда.

Мероприятие пройдет 19 апреля в 13:00 в холле корпуса В (вход с улицы Димитрова).