В Алтайском крае из-за непогоды перекрывают трассы

Снег и мокрый снег пришел в регион Фото: Олег УКЛАДОВ

17 апреля из-за сильных снегопадов и ветра в Алтайском крае перекрыли несколько трасс.

По данным Алтайавтодора, с 11 часов закрыт проезд для грузового транспорта и автобусов на дороге К-03 «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области» от Змеиногорска до Рубцовска. Там отмечается сильный снегопад, в том числе мокрый снег, метель и ветер 17-22 метра в секунду.

Кроме этого для всех видов транспорта закрыт участок федеральной трассы А-322 от Алейска до границы с Республикой Казахстан (123-337 км). Здесь также погодные условия неудовлетворительные: слабая видимость, местами гололед, осадки и ветер.

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