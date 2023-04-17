Кадровые перестановки провели в администрации Бийска

Мэр Бийска продолжает формировать штат Фото: Олег УКЛАДОВ

17 апреля в администрации Бийска произошли кадровые перестановки: сегодня был назначен начальник управления ЖКХ. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Разговоры о скором перевороте появились еще на минувшей неделе. Назывались даже конкретные имена. По итогу, слухи подтвердились: на пост главы управления ЖКХ назначили Ольгу Петрову. Ранее она ранее она занимала аналогичную должность, но по Бийскому району.

– Кроме того, она также была заместителем главы администрации района, - добавляет издание.

Предшественник Петровой Андрей Пьянков, якобы, останется в мэрии.

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