Оргкомитет для подготовки Дня города собрали в Барнауле

Барнаул в этом году отметит 293-летие Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации Барнаула сформировали состав оргкомитета по подготовке Дня города.

Соответствующий документ опубликован на правовом портале мэрии. Согласно нему, возглавляет список оргкомитета глава города Вячеслав Франк. Замещать его будет замглавы города по социальной политике Александр Артемов и помощник замглавы Марина Плеханова.

В целом данный список довольно обширный. В него включили глав районов Барнаула, начальник УМВД России по городу Александра Майдорова, председателей всех комитетов, в том числе по образованию, спорту, экономическому развитию и т.д.

Напомним, дата празднования 293 дня рождения Барнаула еще не названа. Как правило, торжество назначают на последние выходные лета или первые осени.

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