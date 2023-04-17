В Алтайском крае прошел суд из-за коровы на дороге

Корову пришлось заколоть Фото: Анна СЕМИНА

Бийский районный суд рассмотрел дело о ДТП с участием автомобиля и коровы. Каждая из сторон требовала компенсацию.

Суд установил, что в июне 2022 года истец сбил на дорог корову, из-за чего последняя получила серьезные травмы и ее пришлось заколоть, а также автомобилю потребовался ремонт.

– Истец просил взыскать ущерб, причинённый автомобилю с ответчика, которому принадлежала корова. Ответчик подал встречный иск – просил взыскать стоимость коровы, которую после ДТП пришлось заколоть, - поясняют в Объединенной пресс-службе судов.

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что действительно, владелец коровы виноват в том, что при перегоне животных не исключил возможность их свободного движения по дороге, а водитель в свою очередь не снизил скорость. В итоге моральный ущерб был взыскан с обеих сторон. Но окончательно решение суда в силу не вступило.

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