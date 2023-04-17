17 апреля в Барнауле выключат светофоры

Светофоры отключат на проспекте Комсомольском Фото: Анна СЕМИНА

В понедельник, 17 апреля, в Барнауле отключат несколько светофоров в центре города. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

– С 13.30 до 16.00 отключат светофоры на перекрестках проспекта Комсомольского с улицами Партизанская, Никитина, Интернациональной. Еще два светофора не будут работать в это же время на пересечении улицы Горького с улицами Никитина и Гоголя, - поясняют в администрации.

Отключение требуется для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Автомобилистам и пешеходам следует в этот период ориентироваться на дорожные знаки и быть предельно внимательными и осторожными.