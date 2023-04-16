Разведчик из Алтайского края погиб в зоне СВО под артиллерийским обстрелом

Мужчина погиб в возрасте 49 лет Фото: Вера Березовская

Житель алтайского села Ключи Вячеслав Кабаков погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи. Об этом сообщили в администрации Ключевского района.

- Вся его трудовая биография состоялась в нашем районе, куда Вячеслав приехал после срочной службы в ракетных войсках стратегического назначения в Белоруссии. Долгое время работал на Ключевском элеваторе, затем в Ключевском сельском совете. Последнее место его работы – МУП «МОКХ», - рассказали в администрации.

Кабаков пошел служить по контракту в разведбатальон в октябре 2022 года. Он погиб под артиллерийским обстрелом в возрасте 49 лет, так и не увидев семью.

Напомним, ранее сообащалост, что в честь погибшего алтайского бойца назовут антидроновое ружье