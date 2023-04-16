Стая агрессивных собак держит в страхе жителей Барнаула

По словам автора поста, собаки кидаются на прохожих Фото: Олег УКЛАДОВ

Стая собак держит в страхе жителей Барнаула. В паблике «Черное и белое Барнаул» горожане рассказали, что агрессивные животные кидаются на прохожих.

По словам автора поста, собаки обитают в районе пересечения ул. Сизова и пр. Комсомольский.

- Кидаются на прохожих, в «Ласку» звонили трубку не взяли, примите меры, - просит подписчица паблика.

В комментариях горожане написали что похожая ситуация сложилась в районе пересечения улиц Петра Сухова и Смирнова.

- Куда только не сообщали, и в следственный комитет заявление. Во двор детей боимся выпускать. Да и сами опасаемся. Кидаются на прохожих, на проезжающие машины, обгадили нам всю детскую площадку. Псины большие. Их кормят на стройке, - написала жительница Барнаула.