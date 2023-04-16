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НовостиОбщество16 апреля 2023 7:01

Губернатор Алтайского края поздравил жителей региона с Пасхой

Глава региона отметил, что любит этот день проводить с семьей
Вера Березовская
16 апреля православные отмечают праздник Светлой Пасхи

16 апреля православные отмечают праздник Светлой Пасхи

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Пасхой. Пост он опубликовал в своем официальном телеграм-канале.

- Доброе утро! Поздравляю всех со светлым праздником Пасхи. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и светло, - написал Томенко.

Глава региона отметил, что любит этот день проводить с семьей.

Напомним, также с праздником Светлой Пасхи православных верующих и алтайского митрополита Сергия поздравил мэр Барнаула Вячеслав Франк.