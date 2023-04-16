Губернатор Алтайского края поздравил жителей региона с Пасхой

16 апреля православные отмечают праздник Светлой Пасхи
Фото: Олег УКЛАДОВ
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Пасхой. Пост он опубликовал в своем официальном телеграм-канале.
- Доброе утро! Поздравляю всех со светлым праздником Пасхи. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и светло, - написал Томенко.
Глава региона отметил, что любит этот день проводить с семьей.
Напомним, также с праздником Светлой Пасхи православных верующих и алтайского митрополита Сергия поздравил мэр Барнаула Вячеслав Франк.