Губернатор Алтайского края поздравил жителей региона с Пасхой

16 апреля православные отмечают праздник Светлой Пасхи Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Пасхой. Пост он опубликовал в своем официальном телеграм-канале.

- Доброе утро! Поздравляю всех со светлым праздником Пасхи. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и светло, - написал Томенко.

Глава региона отметил, что любит этот день проводить с семьей.

Напомним, также с праздником Светлой Пасхи православных верующих и алтайского митрополита Сергия поздравил мэр Барнаула Вячеслав Франк.