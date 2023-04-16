На предпасхальной ярмарке жители Барнаула закупились на 10,5 млн рублей

Цена на куличи составила от 45 до 250 рублней Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На прошедшей 15 апреля предпасхальной ярмарке жители Барнаула потратили 10,5 млн рублей. Такие данные приводит мэрия.

Напомним, в минувшую субботу ярмарки проводились на шести площадках. Помимо традиционного ассортимента, там были представлены пасхальные товары – куличи, яйца, ингредиенты для выпечки.

Куличей кондитерские цеха и пекарни города продали на 890 тысяч рублей. В зависимости от веса они стоили от 45 до 250 рублей.