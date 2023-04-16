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НовостиОбщество16 апреля 2023 6:49

На предпасхальной ярмарке жители Барнаула закупились на 10,5 млн рублей

Одних куличей продали на 890 тысяч рублей
Вера Березовская
Цена на куличи составила от 45 до 250 рублней

Цена на куличи составила от 45 до 250 рублней

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На прошедшей 15 апреля предпасхальной ярмарке жители Барнаула потратили 10,5 млн рублей. Такие данные приводит мэрия.

Напомним, в минувшую субботу ярмарки проводились на шести площадках. Помимо традиционного ассортимента, там были представлены пасхальные товары – куличи, яйца, ингредиенты для выпечки.

Куличей кондитерские цеха и пекарни города продали на 890 тысяч рублей. В зависимости от веса они стоили от 45 до 250 рублей.