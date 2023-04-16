Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против барнаульского завода

Всего в указе перечислены 225 российских предприятий, попавших под санкции
Фото: Олег УКЛАДОВ
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Алтайского геофизического завода. Об этом пишет «Российская газета» ссылкой на соответствующий документ.
Барнаульский завод – далеко не единственный в санкционном списке. Всего в указе перечислены 225 российских предприятий, а также 33 гражданина РФ.
Согласно документу, санкции в отношении физических и юридических лиц вводятся на 10 лет. Это подразумевает блокировку активов, аннулирование лицензий и другие ограничения.