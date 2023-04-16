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НовостиОбщество16 апреля 2023 4:46

Певец Дима Билан дал благотворительный концерт в Барнауле

Он исполнил главные хиты
Вера Березовская
Фото: Анастасия Чебакова

Фото: Анастасия Чебакова

15 апреля барнаульском спортклубе «Темп» певец Дима Билан дал бесплатный концерт. Шоу прошло в честь пятилетия алтайского благотворительного проекта «Михутка».

На выступление артиста смогли попасть не все, билеты получили дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детских домов, интернатов и домов малютки, а также их сопровождающие.

На сцене прозвучали главные хиты исполнителя «Молния», «Держи», «Невозможное возможно», «Это была любовь» и другие любимые миллионами россиян треки. Шоу продлилось около двух часов.