Глава Барнаула поздравил алтайского митрополита и горожан с праздником Пасхи

16 апреля православные празднуют день Светлой Пасхи Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил алтайского митрополита Сергия и всех православных со праздником Пасхи. Поздравление опубликовали в Telegram-канале городской администрации.

- Глубокоуважаемый Владыка Сергий! Православные верующие! Примите самые искренние поздравления с Христовым Воскресением! - сказал глава краевой столицы.

Вячеслав Франк пожелал всем крепкого здоровья, успехов в благих начинаниях, мира и душевной радости.