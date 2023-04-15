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НовостиОбщество15 апреля 2023 12:16

В Алтайском крае закрыли два дорожных участка из-за непогоды

На дорогах ветер и плохая видимость
Анна Усик
Ограничение проезда

Ограничение проезда

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае из-за сильной гололедицы, ветра и мокрого снега пришлось закрыть движение транспорта на участке А-322 (Барнаул - Рубцовск- граница с республикой Казахстан, с 213 по 294 км от Поспелихи до Рубцовска). Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Также из-за плохой видимости и снега перекрыта дорога регионального значения К-03 от Змеиногорска до Рубцовска протяженностью 71 км в границах Змеиногорского и Рубцовского районов.

В целях предотвращения происшествий и оказания помощи населению в Рубцовском районе находятся спасатели ПСЦ Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.