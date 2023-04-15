Четыре садоводческих маршрута временно закрыли из-за непогоды в Барнауле

Транспорт Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле приняли решение временно закрыть четыре садоводческих маршрута. Как пояснили в администрации города, это связано с неблагоприятной погодой.

Ситуацию на дорогах обсудили в мэрии. По согласованию с председателями садоводств было принято решение о временном закрытии маршрутов № 114, 124,124к,151.

- Их работа будет восстановлена после наступления благоприятной погоды. Информация об этом дополнительно будет размещена на официальном сайте города, - отметили в пресс-службе.

Остальные маршруты, которые начали сезонную работу, уже начали перевозки. Речь идет б автобусах №23, 111, 112, 112т, 113к, 118, 118э, 119, 119ш, 125.