Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 апреля 2023 8:59

Четыре садоводческих маршрута временно закрыли из-за непогоды в Барнауле

В мэрии обсудили дорожную обстановку
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Транспорт

Транспорт

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле приняли решение временно закрыть четыре садоводческих маршрута. Как пояснили в администрации города, это связано с неблагоприятной погодой.

Ситуацию на дорогах обсудили в мэрии. По согласованию с председателями садоводств было принято решение о временном закрытии маршрутов № 114, 124,124к,151.

- Их работа будет восстановлена после наступления благоприятной погоды. Информация об этом дополнительно будет размещена на официальном сайте города, - отметили в пресс-службе.

Остальные маршруты, которые начали сезонную работу, уже начали перевозки. Речь идет б автобусах №23, 111, 112, 112т, 113к, 118, 118э, 119, 119ш, 125.