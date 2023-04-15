Жители Барнаула пожаловались на лицей №122

Школа Фото: Олег УКЛАДОВ

В паблике Barnaul 22»родители рассказали о том, что в 122-ом лицее огромная текучка кадров.

«На протяжении последних 5 лет мы видим огромную текучку кадров, что сказывается на уровне знаний наших детей. К примеру, только за этот учебный год в одном классе шесть раз поменялся учитель истории. Дети не успевают привыкнуть к учителю и его требованиям», - пожаловались горожане.

К тому же, родители жалуются на то, что детей заставляют заниматься зарядкой вместо подготовки к экзаменам, но переводить детей из школы они не хотят, потому что для детей это будет стрессом.