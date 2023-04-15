В Рубцовске собака две недели просидела на крыже гаража в ожидании помощи

Собака Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рубцовске собака две недели просидела на крыше гаражей. Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, животное пришлось спасать.

Пес поднялся на крышу по сугробам, а когда снег быстро растаял, то животное оказалось в ловушке. Собаку подкармливали сотрудники местной больницы, а затем обратились в МЧС.

«Спасатели за задачу не брались — мелковата», - отметили авторы канала.

В итоге организовывать спасательную операцию неравнодушные люди. Они вызвали автовышку, приманили едой и пообещали забрать с собой в деревню.