Авиарейс Барнаул-Тюмень задержали из-за собак на взлетно-посадочной полосе

Аэропорт Фото: Олег УКЛАДОВ

13 апреля в барнаульском аэропорту не смог вовремя вылететь самолет в Тюмень. Как сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT, взлету помешали бродячие собаки.

Речь идет о самолете авиакомпании Utair. В 21:45 по местному времени экипаж получил разрешение на взлет со взлетно-посадочной полосы, но там были собаки, поэтому взлет прервали.

- После повторного осмотра ВПП и доклада об отсутствии посторонних предметов на ВПП, взлет произведен, - отметили в телеграм-канале.

Речь идет о рейсе UTA170 Барнаул – Тюмень.