В Рубцовске из-за крупной аварии отключили электричество

Отключение электричества Фото: Анна СЕМИНА

В Рубцовске временно отключили электричество. Как рассказал глава города Дмитрий Фельдман в своем телеграм-канале, на федеральной сети произошло аварийное отключение.

- На территории нашего города временно была прекращена подача электроэнергии. В настоящее время авария устранена, - отметил мэр Рубцовска.

В настоящий момент на предприятиях проводят комплекс работ, чтобы оборудование вернулось в штатный режим. Последствия аварии устраняют оперативно. Ситуацию контролируют власти города и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.