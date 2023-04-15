Барнаульские депутаты снова будут решать вопрос о погашении долга в 9 млрд рублей

БГД Фото: Олег УКЛАДОВ

На заседании 21 апреля депутаты городской думы рассмотрят вопрос о внесении изменений в бюджет Барнаула. Долг города по исполнительным листам превышает 9 млрд рублей, большая часть долга относится к обязательствам мэрии по строительству ливневок, сообщает amic.ru со ссылкой на председателя городской думы Барнаула Галину Буевич.

Ранее депутаты голосовали против того, чтобы погасить большую часть долга единовременно. В 2022 году речь шла о том, чтобы направить на погашение 7 млрд рублей. Вероятно, в этот раз депутаты также проголосуют против, так как задолженность составляет треть всех расходов бюджетных средств.

Более 5 млрд рублей задолженности приходится на обязательства по строительству ливневок. Также часть задолженности включает в себя ремонт инженерной инфраструктуры, дорог, переселение из аварийного жилья и проч.

По мнению депутатов, выполнение требований прокуратуры погасить задолженность в максимальном объеме может оставить бюджет без средств на зарплаты, финансирование коммунальных услуг и других расходов.

По словам Буевич, за прошлый год удалось сократить количество исполнительных листов с 247 до 172. Мэрия выполняет обязательства по исполнению судебных решений согласно тому объему, чтобы решать текущие вопросы.