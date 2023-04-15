Барнаульские дорожники устраняют последствия аномального для апреля снегопада

Снегопад 15 апреля Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле дорожники устраняют последствия сильного снегопада. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, технику успели переоборудовать к летнему сезону, что осложняет ситуацию.

Ночью 15 апреля в Барнауле наблюдалась аномальная для апреля погода.

- Ситуация осложнилась тем, что 80% техники переоборудовано для работы в летнем сезоне. Тем не менее, к работам по очистке дорожного полотна и тротуаров с началом снегопада незамедлительно приступили 38 единиц техники, - отметили в мэрии.

Тротуары и проезжие части посыпали песчано-соляной смесью, чистой солью и реагентом «Бионорда». К обеду планируют выпустить на дороги дополнительные единицы техники.