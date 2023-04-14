Фото: Владислав Вакаев

В пятницу, 14 апреля, в барнаульском парке «Изумрудный» пруд полностью заполнили водой. Об этом в Telegram-канале рассказал управляющий парка Владислав Вакаев.

– Залили полностью пруд под тот уровень, который должен быть летом, – заявил Владислав Вакаев.

Он добавил, что сейчас посмотрят, как поведет себя гидроизоляция. Когда растает лед, акваторию очистят и начнут полноценную эксплуатацию пруда.

Добавим, что в этом году в парке «Изумрудный» продолжат проводить масштабные работы. В частности, предстоит реконструкция входной группы и строительство нового забора со стороны проспекта Комсомольского, строительство амфитеатра и новых дорожек под линией ЛЭП.